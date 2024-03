Meer dan helft van Flevolanders tegen nieuw azc in eigen gemeente

RPO

Meer dan de helft van de Flevolanders is tegen de komst van een nieuwe opvanglocatie voor asielzoekers in de eigen gemeente. Dat blijkt uit enquêteonderzoek van Kieskompas en het ANP. De weerstand is in Flevoland het grootst van alle provincies.

Naast Flevoland (54,6 procent tegenstander) heeft ook in Zeeland (53,2 procent) en Limburg (53,1 procent) een meerderheid van de inwoners bezwaar tegen een nieuw asielzoekerscentrum binnen de eigen gemeentegrenzen. Gemiddeld gezien over Nederland is ruim vier op de tien Nederlanders tegenstander.

In Groningen, de provincie die met het aanmeldcentrum in Ter Apel de grootste locatie van Nederland binnen haar grenzen heeft, hebben de minste mensen bezwaar tegen een nieuw asielzoekerscentrum: ongeveer een derde.

Aan de andere kant vindt 3 op de 10 Flevolanders het geen bezwaar als er een opvanglocatie komt in zijn of haar gemeente, ook als dat in de buurt van het eigen huis is. Ongeveer 10 procent van de Flevolanders ziet een komst van een azc wel zitten, maar wil niet dat het in de buurt is van hun eigen huis.

Verkiezingen

Of iemand wel of geen bezwaar heeft tegen een nieuwe opvanglocatie in de buurt, hangt sterk samen met stemgedrag. Ruim acht op de tien mensen die tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van november vorig jaar op de PVV of Forum voor Democratie stemden, hebben bezwaren tegen een nieuw azc in hun gemeente.