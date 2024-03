Voorstanders Lelylijn bijeen in Emmeloord: 'Gek dat hij er nog steeds niet is'

d1e4bdb6-64c9-32dc-949d-945544cdda5e RPO

Hoe denken mensen in de provincie maar ook van daarbuiten over de Lelylijn? En zou het niet logisch zijn als ondernemers ook meebetalen aan de treinverbinding die Amsterdam via Lelystad en Emmeloord moet verbinden met het noorden? Dat zijn vragen die woensdagavond centraal stonden op een tweede symposium van de Initiatiefgroep Lelylijn in 't Voorhuys in Emmeloord.

Zo'n vierhonderd bezoekers uit het hele land kwamen af op de bijeenkomst. Ondernemers uit het noorden van het land staan om de spoorlijn te springen. "We hebben nu maar één toegang tot Noord-Nederland via Meppel en daar is de boel niet op orde", zegt directeur Agnes Mulder van VNO-NCW​​ MKB Noord. "Het is dus belangrijk dat er twee toegangen komen tot Noord-Nederland."

'Gek dat de lijn er nog niet is'

Ruben Kemp is student planologie in Groningen en heeft twee uur in de bus gezeten voor dit symposium. "Het is eigenlijk gek dat de Lelylijn er nog steeds niet is. Sinds de jaren zeventig wordt er al over nagedacht." Volgens hem komt het omdat er nog niet voldoende geld voor is.

Onlangs heeft het kabinet drie miljard gereserveerd voor de treinverbinding in het regeerakkoord. Verder is de Lelylijn definitief in het TEN-T (Trans Europees Transport Netwerk) opgenomen. Maar er is dus nog steeds een structureel tekort voor de langere termijn.

De ondernemers in het noorden hebben belang bij de lijn, maar ze staan volgens Mulder van VNO-NCW​​ MKB Noord niet direct te springen om ook een duit in het zakje te doen.

"We hebben vooral veel kleine bedrijven en ik weet niet hoe reëel het is om van hun te verwachten dat ze de buidel gaan trekken", zegt Mulder. "De Lelylijn is gewoon openbaar vervoer. Daar moet de staat voor zorgen."

Aanhangwagens op de trein

Veel belangstelling was er natuurlijk ook van mensen die in Flevoland wonen. "Ik geloof niet dat de aanhangwagens op de trein kunnen," zegt ondernemer Albertine Evers die in Emmeloord aanhangwagens verkoopt. "Maar klanten die naar ons toe reizen kunnen niet met de trein komen."