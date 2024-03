Nieuw-West viert Internationale Vrouwendag met een ontbijtje en discussies

Vrouwen in stadsdeel Nieuw-West kwamen op vrijdagochtend samen om Internationale Vrouwendag te vieren. Georganiseerd voor de buurt door de vrouwen van de stadsdeelcommissie. Met een lekker ontbijtje kunnen de vrouwen van start met inhoudelijke discussies. "Het is echt zaadjes planten voor de toekomst."

In het buurtcentrum aan de Jan Tooropstraat komen buurtbewoners samen om internationale vrouwendag te vieren. Het ontbijt, verzorgd door stichting Nisa4Nisa, wordt dit jaar al voor de tweede keer op rij georganiseerd door de vrouwelijke stadsdeel Nieuw-West commissieleden. Het moet bewoners, stadsdeelbestuurders, en gemeenteraadsleden samen brengen.

Inclusie en vooruitgang

Naast een ontbijt waar vooral ontmoeting en verbinding centraal staat is er ook ruimte genoeg om serieuze onderwerpen te bespreken. Door middel van drie thema's rond geluksgevoel, zelfstandigheid en kansengelijkheid spreken de stadsdeelcommissieleden deze ochtend samen met de aanwezige buurtbewoners en politici.

''In Nieuw-West, maar in überhaupt alle stadsdelen buiten de ring zijn meer problemen dan in de stadsdelen binnen de ring. De problemen zijn hier nog groter voor vrouwen en kinderen. We willen hier graag ongelijk investeren voor gelijke kansen'', laat stadsdeelcommissielid Renée de Zwart van D66 weten.