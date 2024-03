Straatraces in Westelijk Havengebied, bestuurder raakt rijbewijs kwijt

De verkeerspolitie heeft tijdens straatraces vannacht tientallen bekeuringen uitgeschreven in het Westelijk Havengebied. Bij een bestuurder werd het rijbewijs afgenomen, omdat deze 75 kilometer te hard reed.

Tijdens de straatraces vannacht werden tientallen bekeuringen uitgeschreven voor onder andere het blokkeren van wegen en de uitrit van de brandweer, het rijden over fietspaden en groenstroken, spookrijden en gevaarlijk gedrag op de weg.

In het havengebied vinden al jaren vaker illegale races plaats. Zo maakte de politie in februari 2022 ook een eind aan een straatrace in het Westelijk Havengebied. Meerdere eenheden van de politie werden toen ingezet om te handhaven.

In juni 2020 werd er ook ingegrepen tijdens een straatrace op de Siciliëweg, er werden rond de 100 voertuigen gecontroleerd. De politie deelde toen tientallen bekeuringen uit voor gevaarlijk rijgedrag.