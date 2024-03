Te weinig handhavers om parkeeroverlast in Nieuw-West tegen te gaan

De gemeente heeft te weinig handhavers om de parkeeroverlast in Nieuw-West aan te pakken. Bewoners klagen dat in het stadsdeel auto's regelmatig fout geparkeerd staan, wat voor onveilige situaties zorgt. Met meldingen van de overlast wordt vanwege het tekort aan handhavers weinig gedaan.

Volgens een bewoner speelt het probleem al maanden. Doordat er geen handhaving is, zou er bovendien steeds vaker foutgeparkeerd worden, stelt hij. Door een foutgeparkeerde auto zou een supermarkt zelfs niet bevoorraad kunnen worden.

Stadsdeel Nieuw-West zegt bekend te zijn met de problemen: "Gezien de handhavingscapaciteit die we als gemeente hebben, moeten we prioriteiten stellen en kunnen helaas niet op alle hinder en overlast handhaven", aldus een woordvoerder van het stadsdeel. "Excessen hebben uiteraard onze aandacht. In het geval van verkeersonveilige situaties grijpt de gemeente in".

In het stadsdeel wordt binnenkort betaald parkeren ingevoerd. De gemeente verwacht dat deze maatregel effect heeft op het aantal foutparkeerders.