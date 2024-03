Amsterdamse woningcorporaties willen af van wet die verduurzamen bijna onmogelijk maakt

Als Sander vanaf zijn opgeknapte balkon over de binnentuinen uitkijkt, zegt hij 'op zich best tevreden' te zijn. Zijn woonblok, zo'n honderd jaar geleden opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School, kan er weer even tegenaan. Maar verhuurder Ymere had eigenlijk grotere plannen. "Ze wilden ook isoleren", zegt Sander: "Betere beglazing bijvoorbeeld." Sander, die niet met zijn echte naam in het artikel wil, zag het wel zitten: dubbel glas kan veel geld schelen op de energierekening. "Dat wil toch iedereen? Goed idee ook om het te combineren met de gewone onderhoudswerkzaamheden. Zo zit je maar één keer in de overlast."

Op Sanders balkon in De Baarsjes moet je oppassen dat je niet per ongeluk een plantenpot omstoot - er passen nog net een paar stoelen tussen al het groen. Toen verhuurder Ymere aankondigde de sociale huurwoningen in zijn blok op te knappen, leverde dat voor Sander meteen de nodige stress op. "Veel moest ik weggooien, de rest heeft negen maanden lang binnen gestaan."

In het complex aan de Witte de Withstraat, de Van Speykstraat en de Van Kinsbergenstraat had Ymere te maken met serieuze tegenstand. Enkele bewoners verenigden zich in een commissie en verspreidden een brief onder hun buren waarin ze in rode letters opriepen niet akkoord te gaan met de plannen. "Natuurlijk zijn wij niet tegen verbeteringen of tegen verduurzaming", schrijven de commissieleden. "Sterker, dit is hard nodig. Maar wij hebben wél bezwaar tegen de overhaaste manier waarop dit nu gebeurt."

De plannen waren volgens commissielid Bambi Bogert een beetje halfbakken. "Een voorbeeld: het vervangen van het glas is een goed idee. Maar veel hout in de kozijnen is verrot. Maar die kozijnen werden niet grondig aangepakt in het plan, terwijl die echt aan vervanging toe zijn." Ook gevelisolatie, volgens Bogert broodnodig in veel huizen, kwam niet in het plan voor. "Alsof je een lekke band op één plekje plakt, maar de andere gaten ongemoeid laat." Los daarvan werden huurders volgens Bogert behoorlijk onder druk gezet om vóór te stemmen. "Met brieven en sms'jes. Ze brachten ook onverwachte huisbezoeken om handtekeningen op te halen."

Dakisolatie

Uiteindelijk vroeg de bewonerscommissie aan Ymere om drie extra zaken op te nemen in het renovatieplan, waaronder gevel- en dakisolatie. Bogert: "Als je het doet, doe het dan goed."

Vooral die dakisolatie was voor bewoner Geertje Geurtsen een cruciaal punt. "Wij wonen op de hoogste verdieping, dus pal onder het dak. In de winter is het ontzettend koud en in de zomer bloedheet." Geurtsen, net als Bogert ook lid van de bewonerscommissie, was dan ook verguld toen Ymere in een tweede voorstel de dakisolatie wél had meegenomen in de verduurzaming. "Ik vond het heel lastig, maar ik heb uiteindelijk vóór gestemd."