Auto opladen wordt een stuk makkelijker door 35.000 extra laadpalen

RPO

In Flevoland, Utrecht en Noord-Holland komen er de komende vier jaar zo'n 35.000 publieke laadpunten bij. Vermoedelijk komen de meeste oplaadpalen in Almere, omdat dat de grootste deelnemende gemeente is. Dat laat een woordvoerder van Metropoolregio Amsterdam Elektrisch (MRA-E) weten.

"Daar waar de vraag het hoogst is, komen de meeste laadpalen terecht", vertelt Corinne Poort van de MRA-E. Die organisatie koopt de oplaadpunten in namens 74 gemeenten in de drie provincies. De andere grote steden in het gebied, Utrecht en Amsterdam, doen hun eigen aankoop.

Niet altijd laden

Het elektriciteitsnet zit in grote delen van Flevoland al vol. Daarom zijn de laadpalen die er bijkomen alleen te gebruiken op momenten dat er weinig stroom wordt gevraagd of dat er veel zonne- of windenergie is. Dat is bijvoorbeeld tijdens werktijden of 's nachts. Op de momenten dat er minder vraag is, is de stroomprijs ook laag.

Elektrische rijders kunnen de eerste laadpalen rond de zomer gebruiken. Hoeveel oplaadpunten er uiteindelijk op straat terechtkomen, is afhankelijk van de vraag van automobilisten en gemeenten. Dat is ook afhankelijk van hoeveel de bestaande laadpalen op straat gebruikt worden.

Aanvragen

Elektrische rijders die een paal willen, kunnen een aanvraag doen via de gemeente. Zij komen in aanmerking op het moment dat er bij de woning of het werk geen laadvoorziening in de buurt is.