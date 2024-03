Auto gezonken bij Zeeburgereiland, bestuurder nog spoorloos

Een auto is vannacht gezonken in het Amsterdam-Rijnkanaal ter hoogte van de Zuider IJdijk bij het Zeeburgereiland. De politie heeft samen met de haven en de brandweer de hele nacht gezocht, en heeft het voertuig halverwege de ochtend gevonden. De bestuurder van de auto is nog niet aangetroffen, het is onduidelijk of de bestuurder nog in de auto zat.

De politie kreeg iets na middernacht de melding binnen dat de auto in het water lag. Volgens een woordvoerder van de politie stonden de lampen nog aan. Maar voordat de brandweer richting het voertuig kon, dreef deze door de stroming af. Een schip voer namelijk over het voertuig en nam deze mee.

Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en begonnen een zoekactie naar het voertuig. Alleen vanwege het beperkte zicht leverde de eerste zoekactie niets op. Vanochtend is er verder gezocht naar de auto en het voertuig is halverwege de ochtend gevonden. Het is nog onduidelijk of de bestuurder in de auto zat en hoe de auto in het kanaal is beland.