Marina Abramović 'thuis' in haar Amsterdam met grootste solotentoonstelling

Ze is grondlegger van de performance- en bodyart, Marina Abramović. Sinds de jaren 70 is ze een van de belangrijkste figuren in deze kunstvorm. Het Stedelijk Museum organiseert samen met de Royal Academy of Arts uit Londen deze tentoonstelling. Er zijn ruim 60 werken van haar te zien, vele voor het eerst in Nederland. AT5 mocht een kijkje nemen en sprak met Abramović over de tentoonstelling, maar vooral over haar liefde voor de stad.

AT5

Marina Abramović bracht een lange tijd van haar leven door in Amsterdam. Ze woonde hier bijna twintig jaar. Aan de stad heeft ze veel goede herinneringen. 'Weet je, allereerst is het net alsof ik een Pandora-doosje met herinneringen openmaak. Ik heb hier zoveel herinneringen en zo veel vrienden'', vertelt Abramović. ''De tijd die ik hier doorbracht, de weg kwijtraken op de fiets. In het begin wist ik echt niet hoe ik hier moest navigeren.'' De tentoonstelling Voor de tentoonstelling werkte het Stedelijk Museum en de Royal Academy of Arts nauw samen met de kunstenaar. De live performances worden uitgevoerd door performers die zijn opgeleid volgens de 'Abramović Methode'. Zelf voert Abramović de performances niet meer uit. Veel van de performances worden naakt uitgevoerd. De kunstvorm heeft het doel om het taboe rond naaktheid te doorbreken.

Marina Abramović in het Stedelijk Museum AT5

Marina Abramović in het Stedelijk Museum AT5 Volgende

''Bodyart en performance art zijn in de jaren 70 ontstaan tijdens de seksuele revolutie, dat was ook een moment dat kunstenaars en ook alledaagse mensen hun eigen lichaam aan het ontdekken waren, dus het is denk ik alleen maar een hele goede ervaring om daar in te duiken'', vertelt Karen Archey, curator van de tentoonstelling. Abramović hoopt met de tentoonstelling veel jonge mensen te trekken, wat ze ook al deed met eerdere tentoonstellingen. "Ik denk omdat ik de waarheid vertel, omdat mijn werk emotioneel ontroerend is'', zegt Abramović.

Veiligheid Om de veiligheid van de performers tijdens de live performances te waarborgen zijn er verschillende protocollen opgesteld. ''We hebben een heel veiligheidsprotocol, dat is opgesteld in samenwerking met het Marina Abramović Institute en het Stedelijk is het meest gericht op de veiligheid van de performers'', aldus Archey. De tentoonstelling is te zien in het Stedelijk Museum van 16 maart tot 14 juli.