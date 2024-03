Hans exposeert na 30 jaar kunst maken, Marina Abramović in het Stedelijk en nieuwe operamakers

Na 30 jaar is zijn werk eindelijk op een andere plek te zien dan in de kringloopwinkel. Daar bracht kunstenaar Hans Olivier 35 jaar lang zijn werk naartoe. Tot nu, nu Tim Mooijn-Knip zijn werk ontdekt heeft en er een expo over opent. Maar ook een bekendere naam, Marina Abramović is te zien in deze aflevering met een nieuwe tentoonstelling in het Stedelijk. Ten slotte wordt de kunstvorm opera gevierd tijdens het Opera Forward Festival in de Nationale Opera en Ballet.

AT5

Hans Olivier 30 jaar lang maakte Hans Olivier kunst van alles wat hij tegenkwam, zonder het te verkopen. Tim Mooij-Knip ontdekte hem in de kringloopwinkel. ''Daar zag ik voor het eerst twee werkjes, twee tekeningen, heel zorgvuldig gesigneerd met een datumpje erop en een stempel achterop. Toen dacht ik van hè interessant, mooi verhaal, dus daar ben ik het voor het eerst tegengekomen.'' Hij schreef een brief naar Hans Olivier en daarop reageerde Hans Olivier. Afgelopen weekend organiseerde Tim samen met Hans de expositie 'Hans Olivier' in Groeten van Marc. 72 werken van Hans waren te zien én te koop. Alle opbrengsten van de expositie gaan naar Hans zelf.

Werk van Hans Olivier - AT5

Marina Abramović terug in Amsterdam Ze is een van de grondleggers van de performance- en bodyart en een belangrijke figuur in deze kunstvorm. Marina Abramović begon in de jaren 70 met haar baanbrekend werk. Een deel daarvan maakte ze in Amsterdam, ze woonde hier bijna twintig jaar. Nu is ze even terug met de meest complete solotentoonstelling 'Marina Abramović' in het Stedelijk Museum. Aan de stad heeft ze veel goede herinneringen. '''Weet je, allereerst is het net alsof ik een Pandora-doosje met herinneringen openmaak. Ik heb hier zoveel herinneringen en zo veel vrienden'', vertelt Abramović. Marina Abramović' is te zien van 16 maart tot 14 juli in het Stedelijk.

Marina Abramović in het Stedelijk Museum - AT5

Nieuwe generatie operamakers Tijdens het Opera Forward Festival, georganiseerd door de Nationale Opera en Ballet, experimenteren nieuwe makers met opera. Niels Nuijten, co-artistiek leider, legt uit: ''We vieren en bevragen de kunstvorm opera.'' Een groep studenten van de masteropleiding 'Re:master Opera' van het Sandberg Instituut werkt aan hun collectieve creatie onder leiding van Sjaron Minailo, artist-curator Opera Forward Labs. Minailo zegt: ''Dit is hun vierde en laatste voorstelling samen.'' De voorstelling is aanstaande zaterdag te zien.