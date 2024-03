Flinke stijging van aantal WOZ-bezwaren

Steeds meer Flevolanders zijn het niet eens met de WOZ-waarde van hun woning. Het aantal bezwaren steeg vorig jaar met 179,5 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van de Waarderingskamer. Vooral in Noordoostpolder was er een flinke stijging van klagers, meer dan vier keer zoveel inwoners als in 2022 tekenden bezwaar aan.

Vorig jaar maakte in heel Flevoland 6,4 procent van de huiseigenaren bezwaar. Een jaar daarvoor was dat met 2,28 procent een stuk minder.

De stijging in Flevoland is flink boven het landelijk gemiddelde. Alleen in Noord-Holland en Utrecht was er een sterkere toename.