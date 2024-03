Rensch schaamt zich op 'klote-avond': "Pijnlijk dat we geen prijs meer kunnen pakken"

"Het is een klote-avond." Dat waren de eerste worden van Devyne Rensch op de persconferentie na afloop van de 4-0 nederlaag tegen Aston Villa in de Conference League. En of hij zich als speler op het veld schaamde richting de meegereisde supporters? "Ja, zeker."

Door de Europese uitschakeling is halverwege maart al duidelijk dat Ajax dit seizoen geen enkele prijs gaat pakken. De Amsterdammers werden in de tweede ronde van de beker al uitgeschakeld en het gat met koploper PSV is op het moment 29 punten. "Pijnlijk", aldus Rensch. "Wij als Ajax zijn gewend om prijzen te pakken, prijzen te winnen en om mee te doen om de prijzen. Dat is nu niet het geval. We weten dat dit heel erg balen is, heel erg klote en het mag niet gebeuren."

Aston Villa de betere ploeg

Zijn coach John van 't Schip vond dat Ajax de eerste helft nog redelijk in de wedstrijd zat. "Je hebt vlak voor rust ook nog een mogelijkheid om op 1-1 te komen. Toen kregen we een goede kans via Brobbey, na een actie van Akpom", aldus de Ajax-coach.

"Maar het is ook een wedstrijd waarin dingen allemaal mee moeten zitten en die zaten vanavond niet mee. Wij dachten dat Aston Villa misschien ook rood kon krijgen. Een keer in de eerste helft en een keer in de tweede helft." Toch wil Van 't Schip de scheidsrechter niet de schuld geven van de grote nederlaag in Engeland. "Je moet ook gewoon zeggen: Aston Villa was de betere ploeg."

Blessure Rensch lijkt mee te vallen

"We hebben nog een wedstrijd en daarna een break", keek Van 't Schip alvast vooruit op het uitduel met Sparta van aanstaande zondag. "Maar we moeten eerst kijken hoeveel spelers we dan tot onze beschikking hebben", zei Van 't Schip, doelend op het uitvallen van Ahmetcan Kaplan, Josip Sutalo en Devyne Rensch.

Vooral de blessure van Kaplan zag er niet goed uit, al is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure echt is. Over zijn eigen blessure zei Rensch: "Het was m'n lies, m'n linkerlies. Maar veel kan ik er ook nog niet over zeggen. Qua testen ging het wel goed, ik verwacht dat het niet te erg is." Aanstaande zondag zal Rensch sowieso niet spelen, want dan is hij geschorst.