Twee twintigers opgepakt op verdenking van gewelddadige horlogeroof in Zuidoost

De politie heeft vanmiddag twee Amsterdammers van 24 en 26 jaar aangehouden op verdenking van een gewelddadige straatroof op een parkeerplaats bij flat Kikkenstein in Zuidoost. Bij die straatroof werd een exclusief horloge gestolen.

De beroving vond op 12 september 2023 rond 16.45 uur plaats. Het slachtoffer had net iemand bezocht in de nabijgelegen flat. Toen hij spullen in de kofferbak van zijn op de nabijgelegen parkeerplaats geparkeerde auto legde, kreeg hij klappen op het hoofd. Na een worsteling gingen de twee mannen die hem aanvielen er met het horloge vandoor.

Volgens de politie kwamen de twee twintigers in beeld na 'intensief rechercheonderzoek'. "Dankzij de inzet en expertise van de politie-experts, waaronder Forensische Opsporing, konden de verdachten uiteindelijk worden opgespoord en aangehouden."