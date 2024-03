Arrestatieteam valt pand in centrum binnen, verdachte weggedragen

Een arrestatieteam van de politie heeft aan het eind van de middag een man opgepakt in de Zwartehandsteeg in het centrum. De verdachte werd uiteindelijk door leden van het team weggedragen, zo is op foto's te zien.

Aanhouding door arrestatieteam in centrum AT5

Tijdens de inval stond de brandweer paraat. Het lijkt erop dat ook het zogeheten Quick Response Team van de Amsterdamse brandweer aanwezig was. Dat team bestaat uit brandweermensen die zijn opgeleid om om te gaan met geweld. Zij hebben de beschikking over kogelwerende vesten en helmen.

Leden van het arrestatieteam hadden hun auto's op het fietspad van de aan de Zwartehandsteeg grenzende Nieuwezijds Voorburgwal geparkeerd. Een van de buurtbewoners kreeg een lid van het arrestatieteam op bezoek. Hij hield vanuit het geopende raam van de buurtbewoner vermoedelijk het raam of balkon van het pand waar de verdachte was in de gaten, voor het geval diegene zou proberen te vluchten.

Volgens een politiewoordvoerder ging het om een arrestatie in een lopend onderzoek. Over de inhoud van dat onderzoek kon ze niks zeggen.

Een andere buurtbewoner laat weten dat er een paar weken geleden ook al een inval van een arrestatieteam plaatsvond. De verdachte, die regelmatig voor overlast zou zorgen, zou toen hebben gedreigd om brand te stichten. Hij weet niet of dat dezelfde verdachte was als de man die vandaag is opgepakt, maar houdt er wel sterk rekening mee.