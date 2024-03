Wethouder Moorman voorzichtig bezig met eerste voorbereidingen sluiten As-Siddieqscholen

Vorige week kondigde onderwijsminister Mariëlle Paul de geldkraan voor drie Amsterdamse islamitische basisscholen, de As-Siddieqscholen, dicht te draaien en in juli mogelijk helemaal te stoppen met financiering. Na zorgen van andere islamitische basisschoolbesturen, spreken we met onderwijswethouder Marjolein Moorman. Er worden inmiddels al gesprekken gevoerd en scenario's uitgedacht, maar ze hoopt dat dit allemaal niet nodig is.

Leerlingen en ouders die hun voorkeur hebben liggen bij islamitisch onderwijs kunnen nu terecht bij dertien basissccholen verdeeld over de stad. In totaal wordt lesgegeven aan meer dan 3.200 leerlingen, waarvan zo'n 1.200 bij stichting I.S.A. ondergebracht. De drie scholen onder de stichting - Al Maes, Al Jawhara en Al Yaqoet - worden in de volksmond ook wel de 'As-Siddieqscholen' genoemd, begonnen als islamitische basisschool As-Siddieq. Wethouder Moorman neemt de situatie serieus en zegt zich zorgen te maken: "Het gaat hier om 1.200 kinderen. Ik vind de onderwijscontinuïteit voor hen heel belangrijk, dus daar maak ik me natuurlijk zorgen over. Ik hoop heel erg dat het het bestuur lukt om die crisis op te lossen."

Nog onbekende scenario's De overkoepelende organisatie ISBO vertegenwoordigt landelijk islamitische basisscholen. "Ik vind het verbazingwekkend dat dit bestuur niet kan voldoen aan de voorwaarden van de minister. Een directeur aanwijzen klinkt niet lastig", zei bestuurder Rasit Bal vorige week. Hij vindt dat andere scholen zich al moeten voorbereiden op een mogelijke sluiting, maar dat is niet mogelijk zonder begeleiding. De wethouder is al in gesprek met schoolbesturen, het ISA - het bestuur boven de drie scholen waar het om gaat - en het ministerie. "Het ligt allereerst bij de minister of die financiering wordt ingetrokken of niet." Maar ook over de herplaatsing van de kinderen op andere scholen, waar de gemeente wel over gaat, wordt nagedacht." Ze kan er nog weinig over loslaten, maar het vertrouwen dat dit hoe dan ook goed komt is er bij de wethouder: "De kinderen staan altijd op nummer één."

IBS As-Siddieq, voorganger islamitische basisscholen - AT5

Inmiddels is er een spoedoverleg geweest, vertelt koepelvoorzitter Bal. "As-Siddieq was niet aanwezig, maar omdat ze zeggen dat het gaat lukken een nieuwe directeur-bestuurder aan te stellen hebben we besloten nu maar te vertrouwen dat het goed komt, samen met alle andere scholen. We kunnen nu niet meer doen. Ik hoop dat gemeente dan werkt met een soort ‘calamiteitenwerkgroep’ die werkt aan snelle en gerichte oplossingen." I.S.A., het bestuur boven de drie scholen, is nog altijd niet bereikbaar voor reactie. In de raadscommissie Onderwijs die morgenochtend in de Stopera wordt gehouden, agendeert DENK dit onderwerp in ieder geval. Wethouder Moorman zal de situatie dan toelichten aan de raad.