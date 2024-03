Jongen (14) met zwaard van 60 centimeter aangehouden op Schiphol

De marechaussee heeft maandag een 14-jarige jongen aangehouden op Schiphol. Hij had een zwaard van zo'n zestig centimeter in z'n kleren verstopt.

Eerder had een treinconducteur melding gemaakt van drie jongens die zonder vervoersbewijs en identiteitsbewijs in de trein zouden zitten. De marechaussee kwam vervolgens naar Schiphol toe en trof het drietal aan bij Schiphol Plaza, op een trap naar een perron.

De jongens bleken inderdaad geen paspoort of identiteitskaart bij zich te hebben en moesten daarom mee naar de politiepost op Schiphol Plaza. Toen de drie daar werden gecontroleerd, vertelde een van hen dat hij een mes bij zich had. Dat bleek even later nogal een 'understatement' toen hij een in doeken gewikkeld zwaard van meer dan een halve meter uit z'n broek haalde. De jongen is vervolgens aangehouden.