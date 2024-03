Oud-burgemeester Den Oudsten moet als onafhankelijke verkenner Almeerse politiek uit het slop trekken

De 73-jarige Peter den Oudsten is geen onbekende binnen de gemeentelijke politiek. In 1997 begon de Fries als PVDA-wethouder van Leeuwarden, tevens ook de geboortestad van Den Oudsten. Nog geen jaar later zette Den Oudsten zijn eerste stappen als burgervader, als waarnemend burgemeester van Leeuwarden. Vanaf 2001 kreeg hij fulltime de ambtsketting omgehangen, niet in Friesland maar in het Drenthse Meppel.

In de daaropvolgende jaren was Den Oudsten 'burgervader' in onder meer Enschede, Groningen en waarnemend burgemeester van Utrecht, waar hij in 2020 definitief afzwaaide. Naast zijn werk als burgemeester, speelt Den Oudsten ook een grote rol in het onderzoek naar het mortierongeluk in Mali in 2016. Bij het ongeluk kwamen twee militairen om het leven en raakte een derde zwaargewond.