De gemeenteraad debatteerde vanmiddag over de demonstraties die tijdens de opening van het Nationaal Holocaustmuseum plaatsvonden. Het pand waar BNR, Marktplaats en Het Financieele Dagblad zitten, is ontruimd vanwege een dreiging. Dat en meer in het AT5 Nieuws van dinsdag 12 maart, gepresenteerd door Fabiënne Mucuk.