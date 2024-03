Rokjesdag op Wallen door Schotse voetbalfans: "Ik drink 30 of 40 bier, zoiets"

"Ik drink 30 of 40 bier, zoiets", vertelde een van hen. "We raken de tel kwijt, we tellen niet." Een ander: "Het gaat zeker weten om de lol. Het zou leuk zijn om een goed resultaat te halen. Maar dat is niet het belangrijkst, we komen hier om plezier te maken."

Onder de zogeheten Tartan Army bevindt zich een groep supporters die al 19 jaar aan een goed doel doneert in de stad waar Schotland op dat moment speelt. Dit keer ging het om een goed doel voor een project om meisjes onder de 14 jaar oud te helpen zich te ontwikkelen.

Bij de wedstrijd, die om 20.45 uur begint, zijn zo'n 3000 Schotten aanwezig.