Door Amsterdam begeerde flitspalensysteem uit België afgeraden door Vlaamse mobiliteitsraad

Als het aan Amsterdam ligt, wordt in de toekomst overgestapt op een nieuw flitspalensysteem waarbij niet het Openbaar Ministerie, maar de gemeente zelf bepaalt waar de camera's worden neergezet. In Vlaanderen werken verschillende gemeenten al op die manier, maar Vlaamse verkeerexperts zijn daar niet enthousiast over, meldt Nieuwsuur .

Amsterdam wil, net als Rotterdam, Utrecht, en Den Haag, meer bevoegdheden om flitspalen in de stad te plaatsen. Nu moet de gemeente daarvoor eerst overleggen met het OM, die de palen beheert. Verkeerswethouders noemen daarbij vaak de voorbeelden van Vlaamse gemeenten, die dus wel op eigen initiatief flitspalen kunnen plaatsen.

België

De Belgische mobiliteitsraad, die de regering adviseert over verkeersbeleid, raadt juist af om op die manier verkeerscontroles uit te voeren. "Ik zou vooral niet naar het Vlaamse systeem kijken op dit vlak. In Vlaanderen is dit geen goede zet geweest", zegt secretaris Tim Buyse tegen Nieuwsuur.

Dat heeft allemaal te maken met het geld dat de flitspalen in het laatje brengen. Zo strijkt de gemeente Mechelen jaarlijks zo'n zeven miljoen euro aan verkeersboetes op. Het idee is dat dat geld vervolgens wordt geïnvesteerd in maatregelen die het verkeer veiliger moeten maken.

Commerciële belangen

Maar omdat dat laatste in Vlaanderen niet wettelijk is vastgelegd, is het volgens de mobiliteitsraad de vraag of het geld daar ook echt voor gebruikt wordt. Zonder wetgeving over de inkomsten, bestaat de kans dat de focus niet meer komt te liggen op het veiliger maken van het verkeer, maar op het innen van boetes, zo waarschuwt de raad.

"Dat verergert als er ook partijen zijn met commerciële belangen", zegt Buyse. Het beheer van de camera's wordt door de meeste gemeenten uitbesteed aan TaaS, een commerciële partij die voor die dienst 24 euro per boete krijgt. TaaS zou meerdere keren hebben aangedrongen op het verwijderen van zebrapaden en wegversmallingen.

Tevreden gemeenten

Vlaamse gemeenten zijn wel tevreden over de nieuwe wetgeving. Volgens hen neemt het beheer van de flitspalen veel werk uit handen van politie en justitie. Daarnaast zouden veel meer automobilisten zich sinds de wetswijziging aan de maximumsnelheid houden.

Maar volgens de mobiliteitsraad is ook het feit dat justitie zich minder met de verkeersboetes bezighoudt nadelig, omdat de gemeente veel minder in kaart kan brengen hoe vaak een automobilist al in de fout is gegaan. "Als de overheid recidive harder wil straffen, is het op zijn minst nodig om te weten hoeveel boetes iemand al gekregen heeft"