Damsko aflevering 30: Zoete inval

In de spotlight staat Sonny Parris. Hij maakt online content op Facebook en vooral YouTube. Zijn doel is Surinamers over de hele wereld helpen hun bewustzijn te vergroten. Volgens Sonny worden we door veel overheden en instanties voorgelogen, en probeert hij simpelweg de waarheid naar boven te halen.

Nu de miniserie 'Kronieken van Rob' ten einde is gekomen, bezoeken we nog een keer, voor de allerlaatste maal, het huis van Rob van Delden. Hij zit in zak en as vanwege zijn financiële situatie. Soms overweegt hij zelf, bekent hij, om een overval te plegen om uit de schulden te komen. Voor we vertrekken heeft Rob nog een verzoek aan alle geïnteresseerde dames die kijken.