Geen onderwijs in groot HvA-pand vanwege onveilige gevel: "Dan maar chillen of zo"

Druk is het niet, maandagochtend voor de deur van het Wibauthuis, constateert HvA-woordvoerder Lydia van der Meer tevreden. Veruit de meeste studenten en medewerkers hebben dus besloten thuis te blijven, of zijn naar een ander HvA-gebouw aan de Wibautstraat gegaan. Gisteren hebben zij en haar collega's alle zeilen bijgezet om iedereen op de hoogte te stellen van de sluiting. "Veel studenten kijken niet op hun mail, dus we hebben ook veel van de communicatie via de opleidingsmanagers en de docenten gedaan."

Overkapping

Toch staat een enkeling beteuterd voor de roerloze draaideuren. "Ik zit eigenlijk aan de overkant," vertelt een studente die aan de HvA een minor volgt. "Maar hier zijn de broodjes lekkerder." Twee jonge mannen verzuchten dat studeren er vandaag niet in lijkt te zitten. "Dan maar chillen of zo. Een paar biertjes drinken, prima."

De sluiting blijft beperkt tot één dag, vertelt Van der Meer. "De in- en uitgangen laten we overkappen met steigers." Dat is is naar verwachting maandag afgerond. "Als het goed is, kunnen we morgen dus gewoon weer een dag hebben als normaal."

Langdurige reparatie

Voor studenten die gewend zijn tentamens te volgen in het Wibauthuis, zal er wel wat veranderen. Door de geluidsoverlast verwacht Van der Meer dat die verplaatst zullen worden. "Heel erg vervelend", beaamt Van der Meer. "Dit betekent overlast voor studenten, medewerker en omwonenden."

Hoe lang het onderzoek en de reparaties zullen duren, is nog onduidelijk. "Maar dit kost echt tijd", zegt Van der Meer. "Dat betekent dat het Wibauthuis nog een hele tijd in de steigers blijft staan."