Dia neemt na 25 jaar afscheid van queer café Saarein, nieuwe generatie staat klaar

Na 25 jaar geeft Dia Roozemond de sleutels van queer café Saarein door aan de nieuwe generatie. Het oudste vrouwencafé van de stad moet een stichting worden en op die manier behouden blijven. "Hier zijn we eindelijk eens in de meerderheid."

Met een flinke sleutelbos opent Dia Roozemond de sloten aan de voordeur van haar queer café Saarein in de Jordaan. Duizenden keren heeft ze dit gedaan, concludeert ze. Maar binnenkort is het klaar. Dan mag ze zelf aan de bar gaan zitten. "Dat ga ik zeker doen, maar ik ga ook een rondje maken langs heel veel andere bars in de stad", lacht ze.

Al bijna vijfentwintig jaar staat Dia Roozemond zelf achter de bar in Saarein. Toen zij de kroeg in 1999 overnam, mochten alleen vrouwen naar binnen. "De eerste keer dat ik zelf binnenkwam, voelde dat een beetje benauwd", vertelt Dia. "Ik wilde het opengooien, zodat iedereen welkom was en je ook lekker je broers of je vrienden mee kan nemen. Nu is het een queer café, waar alle soorten mensen op afkomen."

Maar na 25 jaar is het klaar en gaat Dia met pensioen. Tijdens een etentje vorig jaar vroeg Dia eerst aan haar personeel of iemand Saarein wilde overnemen. Talisa Harjono werkte toen een jaar achter de bar. Eerst twijfelde ze nog, omdat ze net was afgestudeerd aan de Rietveld Academie, maar uiteindelijk wilde ze er voor gaan. "Het is gewoon te belangrijk dat dit café blijft bestaan"', vertelt ze. "Dit is een plek waar je eens niet in de minderheid bent als queer."

Ze belde goede vriendin Sterre Marijn Krot en samen besloten ze het café over te nemen. Voor die overname is wel een crowdfunding nodig. Meer dan 250.000 euro moet die opbrengen en dat proberen ze bij elkaar te sprokkelen door onder andere een veiling, een bingo en een grote benefietavond in Paradiso op 14 april. Na iets meer dan een maand staat de teller op bijna 140.000 euro.

Crowdfunding

Het doel is om van Saarein een stichting te maken. Een deel van de winst wordt weer teruggestopt in queer- en feministische organisaties. Want die strijd is nog lang niet klaar, vinden ze. "Ik denk dat we dat veel om ons heen merken", vertelt Talisa. "In kleine dingen als opmerkingen op straat, maar ook in het nieuws. We gaan elkaar steeds meer nodig hebben."

Of Dia nog een gouden tip heeft? "Vooral genieten van dit mooie café", vertelt ze. "Wees je bewust van deze bijzondere plek en zorg dat je iedereen echt ziet. En als er toch wat gebeurt en iemand een vervelende opmerking maakt, dan staat de hele kroeg meteen op. En wij achter de bar als eerste. Het is hier meer dan alleen een biertje tappen of een colaatje pakken. Dat is wat dit café voor mij betekent", vertelt ze.