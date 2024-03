Lokale helden exposeren in Zuidoost en broers El-Hamus nemen het stokje over van Rembrandt

Lokale helden staan centraal in een nieuwe expositie in Zuidoost. Vijf kunstenaars uit de buurt krijgen daar nu de kans om hun werk te laten zien in het CBK. Van Haïtiaanse helden tot Surinaamse oma's: er komen veel verschillende culturen aan bod. Nog meer cultuur deze week met Holi Phagwa. We sluiten de aflevering af met een bezoekje aan het Rembrandthuis, waar we een workshop regisseren en acteren volgen van de broers El-Hamus.

AT5

Lokale helden In het CBK in Zuidoost exposeren vijf verschillende kunstenaars die wonen of werken in Zuidoost. Ze laten nu de buurt hun werk zien. Met 'Local Heroes' stimuleert CBK Zuidoost het lokale kunstklimaat in de wijk door een podium te geven aan lokale makers. Delano Mac Andrew en Fré Calmes nemen ons mee in het verhaal achter hun werk. Fré eert Haïtiaanse helden uit geschiedenis: ''Door deze werken te maken leer ik niet alleen wat meer over mijn cultuur en achtergrond, maar ik deel het ook met anderen'', aldus Fré. De andere kunstenaars in de expositie zijn Bo Bosk, Ivna Esaja en Sonia Kasovsky.

Quote "Door deze werken te maken, leer ik niet alleen wat meer over mijn cultuur en achtergrond, maar ik deel het ook met anderen'' FRÉ CALMES - KUNSTENAAR CBK ZUIDOOST

Regie: Rembrandt In het Rembrandthuis is de expositie 'Regie: Rembrandt' te zien, een tentoonstelling die inzoomt op Rembrandt als regisseur. Hij gebruikte namelijk technieken die ook in het theater werden ingezet, zoals gezichtsuitdrukkingen, gebaren, belichting, kostuums en attributen. Theatertechnieken die nu nog steeds terug te zien zijn in het hedendaagse theater. Om die vergelijking te maken, geven de broers El-Hamus, Shady en Shahine in april workshops in het Rembrandthuis. AT5 was aanwezig bij de pilot van de workshop. Als regisseur en acteur van nu maken ze de vertaalslag naar Rembrandt. Shady: ''Wat ik ook nog meer heb beseft, was dat Rembrandt ook echt regisseur was eigenlijk.''

Holi Phagwa Onder het metrostation Kraaiennest in Zuidoost werd afgelopen maandag Holi-Phagwa gevierd. Het zogenoemde Holi Phagwa-feest is een kruising tussen nieuwjaar en een offerfeest. De hindoes wensen elkaar 'Subh Holi', wat zoiets als 'gelukkige lente' betekent. Met zang en dans vieren ze de overwinning van het goede op het kwade. Maar voor hindoes betekent het feest vooral: elkaar bedelven onder felgekleurd poeder. Het gekleurde poeder symboliseert de natuur die in bloei staat.