Late voetbaltraining voor vrouwen die meedoen met vasten: "Gewoon echt gezellig"

In Slotermeer, na het vallen van de avond en het breken van het vasten, worden de voetbalschoenen nog even aangetrokken. Al jaren organiseert Saloua El Mazouni sportactiviteiten voor jongeren. Tijdens ramadan heeft ze speciale voetbaltrainingen opgezet voor meiden die meedoen aan het vasten. ''Het is gewoon echt gezellig en een vriendenteam.''

Meerdere avonden per week wordt er na de iftar een balletje getrapt. Zo ook op vrijdagavond in Slotermeer, waar zo'n dertig meiden samen komen om met elkaar te voetballen in de sportzaal. Voor de voetbalsters is het een uitkomst, zo kunnen ze toch nog blijven sporten. ''Dit is het hoogtepunt van mijn week, dus ik kijk er altijd naar uit, het is een mooi moment om je week mee af te sluiten'', vertelt een van de voetbalsters.

El Mazouni heeft twaalf jaar geleden een meiden expertisecentrum opgezet. De organisatie begeleidt jongeren van 8 tot 27 jaar op diverse leefgebieden. Door middel van de coaching willen ze eenzaamheid, stress, overgewicht en een laag zelfbeeld bij jongeren tegengaan. Zo ook tijdens de ramadan, want dan is er extra veel vraag naar beweging en voetbal in de late uurtjes volgens El Mazouni. ''We houden rekening met het gebed, veel meiden willen na de iftar nog naar de moskee, na het gebed begint de zaalvoetbaltraining en dan gaan we door tot half twaalf.''

Het ramadan voetbalschema duurt nog tot 9 april, daarna zal het normale schema weer ingaan.