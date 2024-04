Onveilig gevoel op startblok Elzenhagen: "Uitwerpselen, lachgas en drugsgebruik"

Startblok Elzenhagen is een van de vele locaties in de stad waar statushouders, starters en studenten samenwonen als 'community'. Maar sprake van een fijne gemeenschap is volgens sommige bewoners al lang niet meer. Drugsgebruik, uitwerpselen in de gang en daklozen in de gemeenschappelijke woonkamer; bewoners kijken er niet meer van op. "Maar het geeft wel een onveilig gevoel."

"Het is echt balen om hier te wonen om eerlijk te zijn", zo begint Patrick. Hij wil niet bij zijn echte naam genoemd worden en ook anoniem blijven op beeld. Hij is bang voor represailles vanuit de verhuurder. "Afval, uitwerpselen, etensresten. Het is gewoon heel erg vies. Lachgastanks en zwervers die naar binnen gaan. Het geeft een onveilig gevoel." De daklozen die in de gemeenschappelijke woonkamers slapen, is ook de verhuurder opgevallen. Daarom heeft Lieven de Key de deurklinken voor minimaal een maand van de woonkamers afgehaald, zodat er niemand meer naar binnen kan. Eerder waren de woonkamers ook al voor drie à vier maanden dicht, vertelt Patrick. Al is dat volgens hem ook niet de oplossing. "Zo is er ook geen plek meer om je buren te ontmoeten. Dat 'community'-gevoel is echt helemaal verdwenen." Lachgasverslaving Een van Patricks buren, Nick, hangt uit het raam. Hij kijkt naar hoe de lachgasflessen vanaf de tweede verdieping naar beneden worden gegooid door mensen die zijn ingehuurd door de verhuurder. Onderaan de brandtrap ligt een hoop van al ongeveer dertig flessen. "Volgens mij hebben ze er al een stuk of dertig weggebracht", roept Nick uit het raam. "Er woont hier iemand met een lachgasverslaving en die heeft alle lege flessen in de woonkamer gezet."

De vraag of we wat langer met Nick mogen praten, beantwoord hij eerst met een 'nee'. Hij wil alle drama die hij heeft meegemaakt op het startblok achter zich laten. Een paar minuten later steekt hij toch zijn hoofd weer door het raam. "Weet je wat? Kom maar binnen. Ik ga toch verhuizen", zegt hij. "Diegene met de verslaving woont onder mij", vertelt hij verder. "Het gaat vier dagen per week de hele nacht door." Nick vertelt dat hij ook psychische problemen heeft gekregen van het gedoe op het startblok. Hij noemt nog meer voorbeelden op. "Vechtpartijen voor de deur, iemand die knock-out in een kleed werd gerold en werd weg getild, bedreigingen omdat ik homoseksueel ben... Ik ben blij dat ik eindelijk weg kan." 'Lieve buren' Op straat bevestigt een andere bewoner het verhaal van Nick en Patrick. Ze woont op de begane grond en voelt zich onveilig. "Er wordt bijvoorbeeld vaak 's nacht op mijn deur geklopt", zegt ze. Andere bewoners die we spreken, zeggen de overlast niet te herkennen. Een stuk of vijf bewoners zeggen dat ze er fijn wonen. "Ik heb lieve buren gehad. Onze relatie was goed", zegt er een.

Verhuurders Lieven de Key en Eigen Haard laten weten dat de meeste problemen zich in het verleden afspeelden, maar nu zijn opgelost. "Wij vinden het belangrijk dat bewoners zich veilig en prettig voelen. We geloven in het woonconcept van de startblokken", zo schrijft een woordvoerder. "Net als in andere woongebouwen, komen incidenten in startblok Elzenhagen helaas ook voor. Zoals ook de politie zegt, is van structurele veiligheidsproblemen geen sprake op startblok Elzenhagen. We reageren actief op incidenten en de samenwerking met onze partners op het startblok is de laatste jaren sterk verbeterd."

Patrick: "Ik zou willen dat er meer mogelijkheid komt tot betrokkenheid van de bewoners. Bij een community denk ik aan mensen die zelf de community dragen, en zorg dragen voor elkaar. Dat heb je hier niet, terwijl heel veel mensen baat kunnen hebben bij dit woonconcept, waarbij je mensen leert kennen van je leeftijd, zou kunnen worden geïnspireerd door mensen. Maar niemand raakt geïnspireerd van een woonkamer vol vuilnis, uitwerpselen en zwervers. Dat is gewoon niet hoe het werkt." In 2022 deed AT5 onderzoek naar het woonconcept van gemengd wonen met statushouders en starters naar aanleiding van eerdere incidenten in Stek Oost. Bekijk de reportage hieronder: