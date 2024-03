Vijf jaar cel voor ripdeal waarbij werd geschoten in de Kinkerstraat

Een 26-jarige man is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf omdat hij samen met een ander twee slachtoffers met geweld geld afhandig probeerde te maken in een portiek aan de Kinkerstraat. Daarbij is door de mededader twee keer geschoten.

De schietpartij gebeurde op 22 mei 2023 in de Kinkerstraat in West. Ter plaatse troffen agenten in een trapportaal drie kogelhulzen van twee verschillende kalibers aan en twee kogelinslagen.

Uit onderzoek blijkt dat de veroordeelde man samen met zijn mededader een afspraak had met twee anderen voor een onbekend gebleven transactie. De veroordeelde man probeerde daarbij met zijn handlanger de andere twee te rippen.

Mededader met bivakmuts

De twee met wie hij een afspraak had, haalde hij op bij een nabijgelegen café. Het drietal liep vervolgens naar een portiek toe. Op camerabeelden is te zien dat de veroordeelde man naar binnen loopt, terwijl de andere twee bij de toegangsdeur wachten. Binnen staat zijn handlanger te wachten met een bivakmuts op, waarmee de veroordeelde man samen de trap op loopt.

Kort daarna komt de veroordeelde man weer de trap af en haalt hij de twee mannen op, die nog altijd bij de deur staan te wachten. Hij fouilleert hen alle twee en kijkt in de tas die een van hen bij zich heeft. Vervolgens lopen ze met z'n drieën de trap op waar bovenaan de handlanger met de bivakmuts staat te wachten.

Over en weer geschoten

Negen seconden later rent een van de twee mannen zichtbaar in paniek de trap af in de richting van de toegangsdeur. In de gang draait hij zich plotseling om, haalt een vuurwapen uit zijn onderbroek, loopt daarmee naar de trap en schiet tweemaal van onderaan de trap naar boven, waar de andere drie staan. De veroordeelde man vlucht weg naar de galerij van de flat, terwijl zijn handlanger twee keer richting de trap schiet.

De rechtbank rekent de 26-jarige man en zijn handlanger zwaar aan dat zij op klaarlichte dag probeerden om de twee anderen op gewelddadige wijze te rippen. "Verdachte heeft kennelijk slechts aan zijn eigen financiële gewin gedacht. Dat mogelijk onschuldige slachtoffers zouden vallen, zoals bijvoorbeeld ook de bewoners van het appartementencomplex die kort voor het schietincident verschillende keren langs de verdachte en zijn mededader zijn gelopen, heeft hem er niet van weerhouden deze feiten te plegen."

In de straf weegt verzwarend mee dat hij eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten.