Politie treft kleuter alleen aan op straat in Zuidoost, politie zoekt ouders al een dag

De politie heeft gisteren aan het eind van de middag in de omgeving van Bullewijkpad in Zuidoost een kleuter alleen aangetroffen. Volgens de politie is het jongetje rond de vier à vijf jaar. Van de ouders ontbreekt nog ieder spoor en er is een zoekactie gestart. "Dit nemen wij zeer serieus", aldus een woordvoerder van de politie.