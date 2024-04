Man opgepakt voor verdachte situatie gisteravond op metrostation Rokin

Naar aanleiding van de verdachte situatie rondom metrostation Rokin heeft de politie later op de avond een man aangehouden. Dit gebeurde gisteravond rond 23 uur. Volgens een woordvoerder gaat het om de man die werd omgeschreven in de burgernetactie.

De politie kreeg even na 18.00 uur de melding dat er mogelijk explosieven waren aangetroffen in het metrostation. Het metrostation en het gebied daaromheen was daarom tot 20.15 uur afgezet en er werd gesproken van een 'verdachte situatie'. Het metrostation werd ontruimd, de straten rond de ingang werden afgezet en het verkeer moest omrijden. Een politiehelikopter hield de situatie vanuit de lucht in de gaten. Later op de avond werd door de politie via Burgernet een signalement verspreid.

De man zit nu vast op het bureau en er wordt onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd.