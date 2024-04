Ook Dienst Justitiële Inrichtingen ziet omkoping door Khalid Kasem als 'onaannemelijk'

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft geen aanwijzingen gevonden dat Khalid Kasem, als advocaat bij zijn Amsterdamse advocatenkantoor, een ambtenaar van de DJI omkocht , zo schrijven verschillende media. Kasem zou in een audio-opname uit 2019 toegeven dat hij de ambtenaar had omgekocht. Vorige week constateerde de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten al dat er geen sprake was van omkoping. Wel kreeg hij een waarschuwing voor verwijtbaar handelen.

Begin dit jaar kwam het nieuws over de eventuele omkoping van een ambtenaar van de DJI door Kasem naar buiten. De krant berichtte over meerdere opnames, die waarschijnlijk gemaakt zijn door Peter R. de Vries. In een van de opnames zou Kasem de omkoping duidelijk toegeven.

Onderzoekers van Bureau Integriteit van de DJI concluderen na onderzoek dat omkoping niet aannemelijk is, zo schrijft Villamedia. Het onderzoek bestond uit een analyse van bestaande procedures en verdiepende interviews. Hieruit blijkt volgens het AD dat de bewuste ambtenaar niet op eigen houtje kon beslissen of iemand eerder buiten de gevangenismuren komt.

Onderzoek

Er ligt er nog wel een klacht bij de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Zo schrijft Villamedia dat deze zou zijn ingediend door een oud-werkgever advocaat van Kasem.

Eerder oordeelde de deken al geen aanwijzingen te hebben gevonden voor omkoping van selectiefunctionarissen of pogingen daartoe door Kasem. Hij kreeg toen wel een formele waarschuwing, omdat hij in één geval ongepaste uitlatingen tegen een cliënt deed om een factuur betaald te krijgen.

Directeur-generaal van de DJI Wim Saris laat in een reactie aan Villamedia weten dat het goed is dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor omkoping. "Integriteit is een kernwaarde van DJI. Een bewering dat een van onze collega's omkoopbaar is dan wel is omgekocht is zeer ernstig en heeft grote impact op medewerkers."

Talkshow

Als gevolg van de ophef legde de presentator zijn werk bij de talkshow Khalid & Sophie voorlopig neer. Wel ontkende Kasem naar het AD toe dat hij de ambtenaar had omgekocht en zei dat die conclusie ook niet uit de opnames getrokken kon worden.

BNNVara liet destijds in een reactie aan het AD weten de beschuldigingen 'ernstig' te vinden. In overleg met de omroep besloot Kasem voorlopig te stoppen. BNNVARA maakte afgelopen woensdag bekend dat Kasem voorlopig niet terugkeert op tv.