Geen parkeervergunning voor Ewart omdat hij een garagebox heeft: "Kiezen tussen auto of hobby"

Wie in Osdorp de auto parkeert, moet er vanaf morgen voor betalen. Daarom konden bewoners een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente, maar voor sommigen gaat dat moeizaam. Zo moet Ewart Tamminga, die zijn garagebox al 27 jaar gebruikt om fietsen in te repareren, nu kiezen tussen een plek voor zijn auto of voor zijn hobby. "Je valt tussen wal en schip."

In februari kregen bewoners in Osdorp een brief op de mat dat ze digitaal een parkeervergunning konden aanvragen. Omdat Ewart Tamminga vijf jaar geleden ook een vrijstelling kreeg voor de blauwe parkeerzone in zijn straat, dacht hij dat het automatisch omgezet zou worden naar een parkeervergunning. "Maar dat is dus niet zo. Je valt tussen wal en schip", reageert hij vanuit zijn garagebox die vol staat met fietsen. De gemeente gaat betaald parkeren invoeren om de parkeerdrukte te verminderen. Er moeten dan meer plekken gereserveerd zijn voor bewoners, in plaats van auto's uit andere buurten. In juni wordt het gebied nog verder uitgebreid in Nieuw-West.

Vanaf morgen moet je in deze gebieden betalen voor parkeren

Morgen gaat het betaald parkeren in, maar een vergunning gaat Tamminga niet krijgen. Omdat hij de garagebox heeft, moet zijn auto van de gemeente daar geparkeerd worden. Niet geheel onredelijk kan je denken, maar daar is Tamminga het niet mee eens. "Kijk eens in de straat. Er is hier helemaal geen parkeerdruk. Nooit geweest en dat gaat er ook nooit komen. En daarnaast is dit mijn hobby. Ik doe dit al 27 jaar en er heeft hier nooit een auto gestaan. Sommige buren hebben er een keukentje of een andere deur in laten zetten, en zij krijgen wel een vergunning."

"Ondergrondse garage kost soms wel honderd euro per maand" Süleyman Koyuncu -Denk

Ook bewoners die in een complex wonen met een gedeelde ondergrondse garage krijgen geen vergunning voor op straat. En dat is oneerlijk, meent Denk-raadslid Süleyman Koyuncu. "Daarvoor betaal je soms wel honderd euro per maand, terwijl je voor een parkeervergunning van de gemeente 37 euro betaalt, voor zes maanden."

Het aanvragen van een parkeervergunning is lastig, beaamt een vrouw op straat die twee auto's op haar adres heeft staan. "Ze hadden er beter over kunnen nadenken. Wij hebben één parkeerplaats tot onze beschikking, maar twee auto's op ons adres. Daardoor was het lastig om die vergunning aan te vragen." 'Uitstel van handhaving is nodig' Of ze de vergunning krijgt is nog niet zeker. "Ik ben er al zes weken mee bezig, dus ik mag hopen dat het goedgekeurd wordt. Ik heb nog geen uitsluitsel. De boetes worden uitgedeeld vanaf maandag, dus we gaan het meemaken." Om boetes hierdoor te voorkomen, stelt raadslid Koyuncu voor om de handhaving voor betaald parkeren nog een tijdje uit te stellen. De gemeente laat weten het vervelend te vinden voor Tamminga, maar dat ze geen uitzonderingen kunnen maken. Op de parkeertarieven in gebouwen zelf hebben ze geen invloed, dat is aan bedrijven, VvE's of woningcorporaties zelf. Tamminga hoopt dat ze alsnog naar individuele situaties zullen kijken. "Met een beetje goodwill vanuit de gemeente kun je hier een oplossing voor vinden, dat weet ik zeker."