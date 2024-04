Damsko aflevering 31: Karikaturen & Co-ouders

Van een klussende strijdende alleenstaande vader tot een karikaturist. Deze week ontmoeten we weer een keur aan verschillende soorten Amsterdammers in Damsko. De een koopt als hobby een café met zijn vrienden, de ander denkt op melancholische wijze terug aan zijn geboorteland.

Nu de nieuwe miniserie 'Gozers' is begonnen, volgen we voor het eerst negen bewoners van de Rivierenbuurt in Zuid. Zij besloten zes maanden terug hun stamkroeg op te kopen, omdat deze dreigde te verdwijnen. Dit deden ze allemaal om de buurtfunctie van het eetcafé te behouden. In deze aflevering zie je hoe het idee om de zaak te kopen tot stand kwam.

In de spotlight staat Stanley Heinze. Bijna dagelijks is hij als karikaturist op de Albert Cuypmarkt te vinden. Volgens Stanley was hij als kind net als Mozart. Die kon op zijn vijfde piano spelen, Stanley kon naar eigen zeggen toen al tekenen als de beste.

In de rubriek De Kaart vertelt Mo Ouali over zijn geboorteland Algerije. Zijn wijlen vrouw was als ras-Amsterdammer dol op het land. Ondanks dat Mo langer in Amsterdam dan in Algiers is, heeft hij volgens hemzelf nog echte Algerijnse kenmerken, zoals bijvoorbeeld de humor.

En vanaf de bouwmarkt liften we mee met Leroy. Hij heeft eindelijk een huis weten te bemachtigen als alleenstaande vader met twee dochters. Na zijn scheiding was het uiterst moeilijk om een geschikte woonruimte te vinden voor zijn gezin, iets wat volgens hem in Nederland een structureel probleem is voor vaders die er alleen voor staan. Moeders worden volgens hem in zulke situaties beter geholpen.

