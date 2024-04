Een totale afgang, een historisch verlies en een vernedering, hoe je het ook wendt of keert, Ajax beleefde een inktzwarte dag gisteren in de Kuip. Nooit eerder leed Ajax zo'n zware nederlaag in de eredivisie tegen Feyenoord. De Amsterdammers verloren met 6-0 en die score had zeker wel nog veel hoger kunnen oplopen. Kale en Kokkie zijn duidelijk: "Ajax is vernederd". Een pak slaag tegen de aartsrivaal illustreert het rampseizoen van Ajax. Kortom, klote dus.