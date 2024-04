Stad nl Visonderzoek in gracht loopt wat moeizaam: ''Ze zijn ergens anders heen gezwommen"

Studenten van de UvA zijn vandaag begonnen aan een groot visonderzoek. Ze onderzoeken hoe de kadewerkzaamheden in de stad invloed hebben op de biodiversiteit van vissen. "Het is voor de eerste keer best een taaie dag, we vangen niet veel. Het weer is gelukkig goed, dus we kunnen niet klagen.''

De studenten van de UvA vissen niet zelf, hiervoor hebben ze hulp ingeschakeld van Stichting Visserijkundig Onderzoek Amsterdam (SVOA) en de Amsterdamse Hengelsport Vereniging. Het oorspronkelijke plan was om met een zogenoemde zegen te gaan vissen. Dit is een methode waarbij met een groot net over de bodem gesleept wordt om de vissen in te sluiten. Maar in de grachten is dit erg ingewikkeld door de vele rondvaartboten. Elektrovisserij Vandaag doen ze onderzoek op veertien verschillende plekken in het centrum. De vissen worden gevangen met hulp van een elektrisch veld. "Daar moeten de vissen van schrikken en vervolgens zwemmen ze in de richting van het net", vertelt Bart van Iterson bioloog bij de SVOA.

AT5

Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe de kadewerkzaamheden invloed hebben op de vissen. Zodra de vissen gevangen zijn wordt bepaald wat voor vis het is en worden er metingen gedaan. Maik van Rodijnen leidt het project en is de eerste student die eraan werkt. Hij werkt aan het onderzoek tot en met juni waarna er een groter team komt die er nog zo'n vier à vijf jaar aan gaat werken. De eerste dag was nog geen groot succes. "We zijn al voor een paar uur bezig, we hebben nog niet veel gevangen, het is een taaie dag." Maar de mannen hebben dus nog even, tot 2029.