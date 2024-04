Ziekteverzuim onder handhavers blijft ondanks 'intensieve inzet' hoog

Dat blijkt uit antwoorden van burgemeester Halsema op vragen van SP-raadslid Erik Bobeldijk. De SP'er schreef dat zijn partij signalen had gekregen dat handhavers 'zeer ontevreden' zijn en dat er onder het personeel 'ernstige zorgen' leven over het aantal ziekmeldingen. Ook zouden roosters laat geleverd worden en zou er onduidelijk zijn over uren die nog verwerkt moesten worden.

Onder werknemers van bedrijven en overheid was dit percentage in het eerste kwartaal van vorig jaar 5,7 procent, fors lager dus dan bij de Amsterdamse handhavers. Hoewel Halsema ook over een hoog ziekteverzuim spreekt, schrijft ze ook dat de verzuimtrend de afgelopen drie jaar op jaarbasis redelijk hetzelfde is gebleven. "Er is geen significante toename te zien in 2023 ten opzichte van 2022", stelt ze.

Halsema schrijft dat het terugdringen van het verzuim een prioriteit is van de directie van Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte. "Hier wordt intensief op ingezet." Zo is er vorig jaar gekeken naar de risico's en onderliggende oorzaken van het verzuim en naar manieren om dit terug te brengen. Ook zijn er aanbevelingen gedaan over 'hoe de directie haar medewerkers preventief kan ondersteunen bij versterking

van hun fitheid'.

"Het terugdringen van het verzuim vraagt tijd, de verwachting is wel dat het ziekteverzuim de

komend jaren beduidend zal afnemen", besluit Halsema.