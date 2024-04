Straten van Amsterdam nl Kasten vol barbiehoofden en bambi's in de Balthasar Floriszstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Deze week bezoeken we de Balthasar Floriszstraat op Duivelseiland.

We komen erachter wie Balthasar Florisz was: een bekende cartograaf uit de zeventiende eeuw. In 1625 maakte hij een prachtige vogelvluchtkaart van Amsterdam. Conservator Reinder Storm van het Allard Pierson Museum heeft een replica meegenomen en vertelt wat er zo bijzonder aan is. Maar wie zit nog op zo'n oude kaart te wachten? Reinder: "Wacht maar tot ze zien dat er nog een link is met hoe de stad er nu uit ziet. Niemand kan dat weerstaan. I swear.”

Quote "Wacht maar tot ze zien dat er nog een link is met hoe de stad er nu uit ziet. Niemand kan dat weerstaan. I swear” Reinder Storm - conservator

AT5

Met Reinder gaan we naar het huis van Martin en je raadt het nooit: Martin óók een voorliefde voor oude kaarten, en dat is duidelijk te zien: van de vloer tot zijn overhemd en de kunst die hij maakt. Wat ontbreekt er nog in de collectie van Martin? “Zo'n heel oude kaart als die van Balthasar Florisz zou ik wel willen hebben!”

Quote “Zo'n heel oude kaart als die van Balthasar Florisz zou ik wel willen hebben” Martin

AT5

Martins huis is niet het enige huis dat opvalt in de straat. Op de hoek van de straat hangt bij Stefanie namelijk een minimuseum aan de deur. Dit minimuseum, dat vol staat met Barbies, autootjes en kleine meubels, is een voorproefje van Stefanies huis. Ze heeft bijvoorbeeld naast haar Bambi-verzameling ook een kastje met allemaal barbiehoofden. Stefanie: “Ik vind hoofden soms gewoon het mooist.”

Quote “Ik vind hoofden soms gewoon het mooist" Stefanie

AT5