Vakbonden vrezen gevolgen van nachtsluiting Schiphol en starten petitie

Want die zorgen zijn groot in de luchtvaartsector. “Nederland op het nachtslot maakt vliegen onbetaalbaar voor mensen met een kleinere beurs. Dat is onwenselijk, onder andere ook voor de werkgelegenheid en consument, want er zijn andere manieren om geluidsoverlast in de nacht aan te pakken”, zegt voorzitter Camiel Verhagen van de pilotenvakbond VNV. Het plan voor de nachtsluiting is afkomstig van voormalig Schipholdirecteur Ruud Sondag, die deze maatregel bedacht voor de luchthaven om sneller, stiller en schoner te worden. Met een nachtsluiting wordt Schiphol 's nachts volledig gesloten, wat betekent dat er tussen 23.00 uur en 6.00 uur geen vliegtuigen mogen starten of landen.

Vooral omwonenden van de luchthaven willen dat deze maatregel ingevoerd gaat worden. Zij hopen dat het aantal slaapgestoorden daarmee zal afnemen. De luchtvaartsector trekt in twijfel of een nachtsluiting echt voor minder geluidsoverlast zorgt. Die nachtvluchten zouden volgens hen verhuizen naar de randen van de nacht, waardoor er mogelijk juist meer hinder zou komen.

Duurdere tickets

Luchtvaartmaatschappij Transavia vreest voor haar verdienmodel. De mogelijkheid om ’s ochtends vroeg te vertrekken en ’s avonds laat terug te kunnen keren, maakt dat de luchtvaartmaatschappij de vliegtuigen zo optimaal mogelijk kan inzetten. "Als dit niet meer kan, omdat er op minder uren gevlogen kan worden, zullen we een derde van de vluchten moeten schrappen", vertelt Antonie Kloots, voorzitter Transavia sectiebestuur bij de VNC.

Omdat er ook is geïnvesteerd in een nieuwe, duurzamere vloot, zal dit zorgen voor hogere ticketprijzen. "We moeten dat terugverdienen en dat kan niet als je mínder vliegt. Dat is natuurlijk heel erg zonde, want wij willen graag vliegen voor iedereen betaalbaar houden."



De vakbonden vrezen dat door dit soort maatregelen mensen vanuit België of Duitsland gaan vliegen. Ook zou met een nachtsluiting de hub-functie van Schiphol op het spel worden gezet en daarmee ook het vestigingsklimaat van Nederland.

Context

Piet Visser van de vakbond van vliegtuigtechnici (NVLT) is tevreden met het bezoek aan Den Haag. "We hebben met een aantal Kamerleden gesproken en het was een succes", zegt hij. "Luchtvaart is een specialisme en daar moet je je in verdiepen om besluiten over te kunnen nemen. Het netwerk van Schiphol is niet te vergelijken met een buslijntje. Ik ben blij dat ik daarom wat context mee heb kunnen geven."