Amsterdamse wooncrisis onderwerp van Orkater-voorstelling in Centrale Markthal

In aanloop naar de 750ste verjaardag van Amsterdam trapt muziektheatergroep Orkater af met een nieuwe voorstelling, met een bijzonder onderwerp: Amsterdam en de 'keiharde strijd om elke vierkante meter grond'. Vanaf donderdag 11 april kunnen bezoekers een maand lang in de Centrale Markthal plaatsnemen in het fictieve Café 749, tussen een groep diverse Amsterdamse stamgasten.

Anne Claire de Breij

Als publiek kom je terecht in een café waar de stamgasten zich beklagen over het ruimtegebrek in de stad. Het bruine café dreigt namelijk te verdwijnen en plaats te moeten maken voor een nieuwe woonwijk. De kroeggangers worden gespeeld door acteurs, muzikanten maar ook amateurs. Vanwege de galmende akoestiek in de Centrale Markthal, dat sinds een paar jaar onder andere als evenementenlocatie dient, krijgen bezoekers een koptelefoon om de stemmen van de acteurs goed te kunnen horen. De Miranda De voorstelling heeft een diepere laag waarin een ode wordt gebracht aan de Amsterdamse wethouder Monne de Miranda. Hij nam in de jaren '30 het initiatief voor de Centrale Markthal, om mensen makkelijker toegang te geven tot levensmiddelen. Ook heeft hij een grote rol gespeeld in het bouwen van woningen en het creëren van werkgelegenheid (bijvoorbeeld door het Amstelparkbad te bouwen, nu het De Mirandabad).

Centrale Markthal - AT5

Orkater-eigen (orkest en theater) wordt deze locatievoorstelling muzikaal begeleid, dit keer door het Amsterdams Andalusisch Orkest. Schrijvers Geert Lageveen en Leopold Witte zijn al om en nabij de 25 jaar als theatermakers betrokken bij Orkater. Kamernood Het is niet de eerste keer dat de wooncrisis onderwerp wordt van een voorstelling. De Amsterdamse theatergroep De Warme Winkel maakte onlangs bijvoorbeeld het stuk 'Myrthe Siebenga zoekt een kamer', over de onzekerheden van de jongere generaties op vlakken als werk, wonen en klimaat. De voorstelling was gebaseerd op het leven van actrice Myrthe Siebenga, die zichzelf speelde.