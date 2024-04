Verdachte aangehouden na vondst explosief in auto Gooioord

In een auto bij de flat Gooioord in Zuidoost is vanochtend explosief materiaal aangetroffen. De auto werd door de politie weggetakeld. In de flat is ook een verdachte aangehouden.

Aanvankelijk was nog niet duidelijk of het explosief echt was, maar inmiddels is duidelijk dat dat wel het geval is. De politie heeft het explosief tot ontploffing gebracht.

De politie kreeg vannacht om 3.45 uur een melding kregen van een verdachte situatie. Kort daarna hield de politie in een van de appartementen in de flat een verdachte aan. Om 8.30 uur werd de auto meegenomen door een takelwagen van de politie.

De omgeving van de flat werd vanmorgen vroeg ruim afgezet vanwege de verdachte situatie. Een buurtbewoner laat weten dat het explosief in een witte auto gevonden werd. "De hele zooi is afgezet, ik kon er niet uit om naar mijn werk te gaan, maar uiteindelijk hielpen ze me. Ik ben nu veilig op mijn werk", zei een omwonende.