Deel van chipbedrijf ASMI vertrekt naar Singapore, tientallen ontslagen

ASM International (ASMI) in Almere verhuist een deel van het chipbedrijf naar Singapore. Van de circa 180 werknemers worden er 39 ontslagen, laat vakbond CNV weten. "Na moeizame onderhandelingen hebben we onlangs een akkoord bereikt voor een sociaal plan", zegt Laura Vermeulen van CNV Vakmensen.

ASMI is een belangrijke speler op het gebied van de productie van machines die computerchips kunnen maken. Na ASML in Veldhoven is het Almeerse bedrijf de grootste fabrikant van chip-productietechnologie in Europa.

Het hoofdkantoor zit in Almere, maar in totaal werken er bij het bedrijf meer dan 4500 mensen in 16 landen. Vorig jaar maakte ASMI ook al bekend 300 miljoen euro te investeren in een nieuw kantoor in de Amerikaanse staat Arizona.

Vorig jaar meldde het Almeerse bedrijf dat het een heel goed jaar was. Vanwege de chiptekorten in de wereld en uitbreiding van de productiecapaciteit stroomden de orders binnen.

Kosten besparen

Nu wordt een deel van de productie dus naar Singapore verhuisd. Daar is ASMI al 25 jaar actief. "Volgens het bedrijf kan de productie in Singapore efficiënter gedaan worden", laat Vermeulen weten. "Het is vooral om kosten te besparen."

Bij ASMI, dat al vanaf 2008 in Almere gevestigd is, werken mensen die twintig tot dertig jaar bij het bedrijf zitten. "Bij de werknemers met ontslag, zitten ook mensen die hun pensioen net niet halen", zegt Vermeulen. "Dat is heel vervelend voor ze. Ze hadden hun carrière graag willen afsluiten bij ASMI."