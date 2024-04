Podcast - Javaanse Surinamers: “Mijn voorouders werden omschreven als producten”

Informatie over de Javaanse contractarbeiders is eenvoudig op te zoeken in de Nederlandse archieven, maar hoe zit het met de persoonlijke verhalen uit de Javaans Surinaamse gemeenschap zelf? Waarom is het belangrijk dat dit weerspiegeld wordt in de archieven? In deze podcast van het jongerenprogramma Wij Zijn Amsterdam kijkt Sartianna Kasno samen met fotograaf Angela Huizer, spoken word artiest en onderzoeker bij de VU Jonathan Tjien Fooh en archivaris Brandy Sanmoeradi naar de doorwerking van deze koloniale geschiedenis binnen families, maar ook naar de trots en kracht van de gemeenschap.