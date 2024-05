De seksuele ontdekkingstocht van jong Amsterdam: van erotische feesten tot tantra

Er is een opwindende trend gaande in de stad: jongeren experimenteren steeds meer op het gebied van seks en intimiteit. Er is dan ook genoeg te ontdekken. Zogenoemde 'tantratempels', exclusieve erotische feesten, online non-monogaam daten, of 'spannende' cafés. Het wordt allemaal populairder en het publiek wordt steeds jonger. AT5 en NH Nieuws doken in de wereld van erotiek.

'Ik en mijn partner willen alles uit het leven halen', 'Wij hebben een liefdevolle relatie en staan open voor avonturen met anderen', 'Gek op elkaar en op het leven'. Het zijn zinnen geplukt uit profielen van Feeld-gebruikers. Een datingapp die, volgens de oprichters, bedoeld is voor 'nieuwsgierige' mensen die openstaan voor nieuwe relatievormen en vormen van intimiteit. Maar het zijn ook uitspraken die relatietherapeut Joey Steur steeds vaker hoort in de spreekkamer. Zij en andere seksuologen die we spraken, zien een trend onder jonge Amsterdammers. "Het gaat vooral over open relaties, polyamoreuze relaties en het zoeken naar andere vormen van seksualiteit en intimiteit, zoals bijvoorbeeld tantra of erotische feesten", vertelt Steur. In onderstaande reportage gaan we in op deze verschillende vormen van intimiteit. We krijgen een exclusief kijkje bij een tantraworkshop, zoeken een lingeriesetje uit met de organisator van een erotisch feest. En we praten met relatietherapeut Joey Steur over de ontdekkingstocht van jonge Amsterdammers.

Erotisch feest De Amsterdamse Jorna Wierts heeft een 'ethisch non-monogame' relatie, is relatiecoach voor non-monogame stellen en is oprichter van het platform voor non-monogame mensen genaamd 'Big Little Secrets'. Voor haar leden organiseert ze onder andere erotische feesten. "We begonnen met tweehonderd leden", vertelt ze. Deze maand vieren ze het vijfjarig bestaan. "Daar komen tweeduizend van onze tienduizend leden."

Wierts ziet telkens meer aanmeldingen uit Amsterdam binnenkomen, vertelt ze, maar niet voor iedereen is het lidmaatschap weggelegd. "We hebben een ballotagecommissie, waarbij we kijken naar uiterlijke verzorging en leeftijd." Wierts legt uit dat ze niet willen dat een 25-jarige naast een 77-jarige hoeft te staan. Vooral omdat er ook een strenge dresscode geldt.

"De mannen komen in pak en de vrouwen in lingerie." Of dat niet achterhaald of scheef is? "Dat hebben wij ons ook afgevraagd, maar na een enquête onder de leden bleek dat op deze manier zowel de vrouwen als de mannen zich krachtig en sexy voelen." Erotisch café In het enige erotische café van de stad, Sameplace, ziet de manager steeds jongere mensen binnenwandelen. Onder de 21 mag je er niet in, maar de gemiddelde leeftijd is volgens Richard van Kerkwijk ongeveer tien à vijftien jaar afgenomen. "Eerst was de gemiddelde leeftijd ongeveer veertig", zegt Van Kerkwijk. "We zien nu dat het al begint bij 22 jaar, en mensen zijn niet vaak meer ouder dan 55."

Anders dan bij het erotische feest van Wierts en in de meeste parenclubs, geldt er in Sameplace geen strenge dresscode. De manager denkt dat het daardoor makkelijker is voor jongeren om hier de eerste stappen te zetten in de wereld van erotiek. "En dat gebeurt dus ook steeds meer sinds corona. Daarna werd het veel drukker." Tantra Ook tantra wordt steeds meer mainstream, zien tantrika's Ariana Lara Norcia en Ariane Lalakea. Samen geven ze regelmatig workshops. Vandaag geven ze een 'temple trilogy', waarin ze drie thema's behandelen. "De eerste is erotic innocence", vertelt Ariana. "Hierin gaan we terug naar de onschuld en de puurheid van het aanvoelen van je eigen lichaam. Daarna gaan we het spel van dominantie en onderdanigheid begeleiden." Ariane vult haar aan: "En het laatste deel heet 'sacred sexuality', waarbij we kijken naar de goddelijkheid en heiligheid van seksualiteit."

Bram en Gaia nemen deel aan de tempel. Zelf zitten ze al jaren in deze scène, maar zien het publiek de laatste jaren veranderen: het publiek wordt jonger. Bram: "Vroeger waren het voornamelijk mensen boven de veertig die meededen." En de houding van mensen buiten de scène verandert ook. Gaia: "Het kon vroeger weleens voelen alsof je er niet over moest praten met de buitenwereld. Het is nu meer genormaliseerd." Conservatiever? Opvallend is dat uit onderzoek blijkt dat jongeren steeds conservatiever zijn en ook op latere leeftijd seks hebben. Dat lijkt misschien tegenstrijdig met de trend dat jongeren steeds meer ontdekken op het gebied van intimiteit, maar dat is het volgens relatietherapeut Steur niet. "Het gaat erom dat jongeren steeds meer bewust bezig zijn met hun seksualiteit. Of dat nu betekent dat ze later seks willen hebben, of allerlei nieuwe vormen van intimiteit willen uitproberen."