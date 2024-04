Sint Antoniesbreestraat tijd afgezet na melding over vuurwapen, man aangehouden

De Sint Antoniesbreestraat in het centrum was voor een groot gedeelte met politielinten afgezet vanwege een binnengekomen melding over iemand met een vuurwapen. De persoon met het vuurwapen zou mogelijk in de straat zijn, om veiligheidsredenen werd deze daarom afgezet. De politie heeft aan het begin van de avond een man gearresteerd, ook is er een mogelijk vuurwapen meegenomen.

De politie sloot rond 17.00 uur de straat af om uit te zoeken of er inderdaad iemand aanwezig was met een vuurwapen. Politievoertuigen en agenten met kogelwerende vesten hadden de straat die op de Nieuwmarkt uitkomt afgezet vanaf de Nieuwe Hoogstraat. Ook het arrestatieteam van de politie was in groten getale aanwezig.

Het arrestatieteam heeft de man in een woning weten aan te houden, nadat er een onderhandelaar aan te pas is gekomen. Volgens een omstander gooide de man iets wat op een vuurwapen leek uit het raam. De politie kan niet bevestigen dat de man het voorwerp uit het raam heeft gegooid, maar laat wel weten dat het wapen dat op straat lag is meegenomen. Er moet nu worden onderzocht of het een echt vuurwapen was.

De Sint Antoniesbreestraat werd afgesloten omdat het een drukke straat is waar veel voetgangers, fietsers en automobilisten komen. Voor hun veiligheid en die van de politie is de straat zo'n anderhalf uur afgesloten geweest.