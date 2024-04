Protestmars in Noord voor achterstallig onderhoud en hoge huurprijzen

Vanuit drie plekken in Noord liepen tientallen Noordelingen vandaag een protestmars in de richting van het Buikslotermeerplein. De bewoners protesteerden tegen het achterstallig onderhoud van de woningen in het stadsdeel en de stijgende huurprijzen.

Vanaf de Aakstraat, het Waterlandplein en het Zonneplein vertrokken de Noorderlingen vanmiddag. Met spandoeken en borden maakten ze de boodschap duidelijk. Zo stond er bijvoorbeeld 'hé corporatie, kom met isolatie' en 'muizen eruit, mensen erin' op de borden.

Verschillende bewonersorganisaties organiseerden de mars om aandacht te vragen voor de problemen. "80 procent de slechtste sociale huurwoningen staan hier in Noord", aldus Eva Bollen van Red Amsterdam Noord. "Mensen zitten in de schimmel en in de kou. Sommige woningen hebben energielabels F of G en de bewoners moeten jaren wachten voordat er wat gaat gebeuren." Bollen vindt dat als Noordelingen een 'standaard huurprijs' moeten betalen, dat er dan ook een goede woonkwaliteit moet zijn.

'Woonsituatie is geen feestje'

Op het Buikslotermeerplein waren vanmiddag sprekers en muziek. Een vrouw stond de dansen, maar noemt de woonsituatie in Noord 'zeker geen feestje'. "Er zijn veel te kleine woningen met een veel te hoge huur." Ook een andere vrouw is aanwezig om te protesteren tegen de huurverhogingen. "En tegen het slechte onderhoud en voor mensen die geen woningen kunnen krijgen. Het is allemaal heel ernstig."