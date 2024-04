De Spot: Shandons vader is wereldberoemd, hijzelf is straatmuzikant

Als je wel eens door de tunnel bij het Rijksmuseum bent gefietst of erlangs bent gelopen, is er een grote kans dat je hem eens hebt zien spelen. Al een paar jaar speelt Shandon Sahm op zijn gitaar het liefst in de buurt van het museum. "Dit is het beste plekje, maar er zijn veel plekken bij het Rijks."

In Amsterdam leeft Shandon in de anonimiteit, maar in zijn geboortestaat in de VS geniet hij enige bekendheid. Hij deelt zijn achternaam met de bekende country bluesartiest Doug Sahm.

Die was namelijk zijn vader. "Pap was best bekend bij veel mensen. Bob Dylan was fan van zijn muziek, Jerry García van de Grateful Dead ook." Hij laat een shirt zien met een print van zijn vader erop. "Wat hij maakte was een beetje een niche, maar dit is voor de mensen die hem kennen."