Kledingruilbeurzen in de stad: "Vrijwel al mijn kleding is tweedehands of geruild"

Amsterdam speelt een actieve rol in de landelijke campagne "Zet ook de knop om", die tot doel heeft Nederlanders bewust te maken van hun rol in het verbeteren van het milieu. Als onderdeel hiervan worden er verschillende kledingruilbeurzen georganiseerd in de stad om Amsterdammers bewuster te maken van duurzame keuzes. In Amsterdam Informeert gaan we naar zo'n kledingruilbeurs.

Quote "Mensen in Nederland kopen gemiddeld 46 kledingstukken per jaar." Dieuwertje de Wagenaar

In Nederland groeit het aanbod van kleding gestaag; bijna 1 miljard kledingstukken komen jaarlijks op de markt. Ook in Amsterdam zijn mensen niet altijd bezig met duurzaamheid als het op kleding aankomt. Minder dan een derde van de Amsterdammers geeft aan rekening te houden met duurzame materialen bij aankopen (27 procent) en meer dan een derde van de Amsterdammers geeft aan weleens iets weg te gooien dat gerepareerd had kunnen worden (40 procent).



Beleidsmedewerker Circulaire Economie Dieuwertje de Wagenaar vertelt: “Mensen in Nederland kopen gemiddeld 46 kledingstukken per jaar. Dat heeft een enorme impact op mens en milieu."

Quote "Eigenlijk is er genoeg kleding in de wereld om nog honderdduizenden jaren verder te gaan." Bezoeker van een kledingruil

Voor wie denkt dat het niet zoveel uitmaakt omdat het maar een kledingstuk is, kan dit verrassend zijn: het

productieproces van één T-shirt vereist gemiddeld 2500 liter water, terwijl voor de productie

van één spijkerbroek gemiddeld 7000 liter water wordt gebruikt. Naast dat Nederlanders gemiddeld 46 kledingstukken per jaar kopen, danken ze er ook 40 af, vertelt De Wagenaar. “Er is dus een enorme omloop in onze kledingkast. Wil je nou wel variëteit in je kast, maar niet de impact op het milieu? Dan is ruilen een fantastische optie."

En dat ruilen kan onder andere bij kringloopwinkel Rataplan, waar steeds meer mensen binnenlopen om hun spullen een tweede leven te geven en zelf iets anders mee te nemen. Twee Amsterdammers die de provincie doorkruisen voor kledingruilbeurzen, vertellen: 'We hebben kleding geruild die we zelf niet meer dragen en waarvan we denken: weggooien is zonde.' Een ander voegt toe: 'Vrijwel al mijn kleding is tweedehands of geruild. Eigenlijk is er genoeg kleding in de wereld om nog honderdduizenden jaren verder te gaan. Daarom koop ik geen nieuwe kleding meer.'"



De knop omzetten Wagenaar sluit af: “Wij moeten nu de knop omzetten. Wij moeten beter omgaan met energie, maar ook onze spullen, zoals kleding. Om zorg te dragen voor mens, de aarde en de eigen portemonnee."

