Buurt Weespertrekvaart volop in ontwikkeling: "Dit zorgt voor een prettigere inrichting voor de buurt"

Deze week nemen we in Het Verkeer een kijkje bij de werkzaamheden op de H.J.E. Wenckebachweg. Er wordt in de buurt veel gebouwd en daarom wordt er op verschillende plekken ook aan de weg gewerkt. We spreken omgevingsmanager Antonio van der Velde over de ontwikkelingen.

AT5

Een deel van de werkzaamheden in de buurt is voor de nieuwe inrichting van de weg. "Het is nu een 50 km/u weg die is gemaakt van asfalt", legt van der Velde uit. Deze weg wordt opgebroken en hiervoor komen rode klinkers en een voetpad voor in de plaats. "Dit zorgt voor een prettigere inrichting voor de buurt."

Quote "Die mensen weten wat ze doen, toch?" Voorbijganger

De vele werkzaamheden vallen ook op in de buurt. "Maar het moet gewoon gebeuren, dus ik stoor me er ook niet aan", vertelt een voorbijganger. Iemand onderweg naar werk heeft er vertrouwen in dat het mooier wordt. "Die mensen weten wat ze doen, toch?"

AT5

De brug De Solitudobrug die de Weespertrekvaartbuurt verbindt met Amsteldorp lijkt al een tijd af, maar is toch nog niet in gebruik. "De brug staat open omdat deze nog niet aan de veiligheidseisen van de gemeente voldoet", legt van der Velde uit. "We zijn nu samen met de aannemer aan het werk zodat de brug wel aan deze eisen voldoet."

AT5

De H.J.E. Wenckebachweg is een drukke weg. Er is veel bouwverkeer maar ook fietsers en voetgangers onderweg naar werk of school. "Daarom hebben wij een bypass aangebracht, zodat het verkeer er altijd langs kan", geeft van der Velde aan. De werkzaamheden aan de H.J.E. Wenckebachweg zijn eind juni klaar.