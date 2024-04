Voormalig huisfotograaf Oranjes Vincent Mentzel: "Koning moet nodig adviseurs gaan vervangen"

Het wordt tijd dat koning Willem-Alexander adviseurs gaat vervangen. Dat zegt Vincent Mentzel, de voormalig huisfotograaf van de Oranjes, vanavond in Gesprek aan de Amstel. Volgens hem zitten sommige adviseurs er veel te lang, en is het goed om de lakens eens op te schudden. Hij noemt in het programma specifiek Pien Zaaijer, die het koninklijk paar al sinds 2002 bijstaat en adviseert. De waardering voor de koning bij de bevolking is sinds 2020 gezakt van boven de 75 naar onder de 50 procent. Krap de helft van de Nederlanders wil de monarchie nog. Het lijkt erop dat de koning het tij niet kan keren.

Aan de vooravond van Koningsdag 2024 gaat Vincent Mentzel het gesprek aan met Kemal Rijken in 'Gesprek aan de Amstel'. In het interviewprogramma vertelt hij openhartig over zijn jarenlange werk voor en met de Oranjes. Door hen ruimte te geven en in hun waarde te laten, wist hij ze vaak spontaan en ontspannen op de foto te krijgen. De beroemdste foto's van Mentzel zijn portretten van koningin Beatrix die werden gebruikt voor de postzegel en de gulden. Samen kijken fotograaf en presentator ook naar bijzondere foto's die hij maakte van de koning toen die bijna achttien was. Het is een reis terug in de tijd. (Zie hieronder een kleine compilatie van historische foto's van Vincent Mentzel)

Ook blikt Mentzel terug op de rellen van 30 april 1980, toen 'Geen woning, geen kroning!' de leus was en krakers een slagveld maakten van Amsterdam. "Na de inhuldiging van Beatrix in de Nieuwe Kerk, waar ik bij was, ben ik meteen naar buiten gegaan. Daar ben ik tot laat in de avond gebleven om foto's te maken van de chaos in de straten", aldus Mentzel, die zelf bijna een klap van een ME'er kreeg. "Je had in die tijd nog fotorolletjes. Die zijn telkens door een koerier naar de NRC-redactie in Rotterdam gebracht voor de krant van de volgende dag." De fotograaf vertelt tevens over intieme momenten die hij met de Oranjes meemaakte.

Nelson Mandela

Los van deze 'koninklijke' momenten was Mentzel veelvuldig in Amsterdam om foto's te maken. Samen met Rijken blikt hij ook daar op terug. Onder meer beelden van Osdorp, Nelson Mandela en een jonge burgemeester Halsema komen langs. Hij ging eind jaren zestig in de leer bij fotografe Maria Austria, die in de stad haar atelier had. Wat volgde was een omvangrijk oeuvre met historische foto's die in ons collectieve geheugen zijn gegrift. Mentzel maakte ook foto's in politiek Den Haag, onder meer van Joop den Uyl en Ed van Thijn. Hij is 78 jaar en fotografeert nog steeds.

Gesprek aan de Amstel' met Vincent Mentzel is vanaf vrijdag 26 april om 21.00 uur te zien op AT5, en daarna op at5.nl.