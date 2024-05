Waarom er nog altijd miljoenen sigarettenfilters op straat liggen

Je ziet ze overal, er belanden jaarlijks miljoenen van op de Amsterdamse straten en ze verteren nooit helemaal; sigarettenfilters. Iedereen weet dat sigaretten slecht zijn voor de gezondheid, maar bij de effecten van filters op de natuur staat niet iedereen stil. Waarom is het zo gewoon om sigaretten op de grond te gooien in Nederland, en is dit probleem op te lossen?

Tijdens een ochtend filters rapen wordt snel duidelijk waarom sigarettenfilters steevast tot het meest voorkomende zwerfafval behoren. Er belanden jaarlijks miljarden filters op de grond in Nederland. Eenmaal op de grond waaien ze weg, komen ze vast te zitten in kieren, belanden direct in het water, of via een omweg in het riool. Het opruimen van zwervende filters is daardoor niet alleen een lastige opgave, maar ook een prijzige. Giftig Naast het feit dat zwerffilters een negatief effect hebben op het straatbeeld, zijn de effecten op de natuur niet mals. Filters bevatten plastic, en vergaan dus niet, maar vallen uiteen in microplastics. Daarnaast bevat een enkele sigaret ook giftige stoffen die in potentie zo'n duizend liter water kunnen vergiftigen. Niet alle rokers zijn zich bewust van deze gevolgen, wat de drempel om een sigaret op de grond te gooien verder verlaagt.

Quote "Als overal sigaretten op de grond liggen, stuurt dat onbewust een signaal naar mensen dat het oké is om sigaretten op de grond te gooien" Chantal van der Leest

Volgens Chantal van der Leest is het niet verrassend dat er zo veel filters op straat belanden. "Het weggooien en uitstampen van een sigaret zie je eigenlijk overal. Je ziet het op straat, in series, en vroeger zelfs in reclames. Het is gewoon hoe wij roken zien." Een voorbijganger op straat geeft toe ook wel eens een sigaret op straat te gooien: "Omdat je overal op straat sigaretten ziet, denk je er niet zo over na". Volgens Van der Leest is dit ook een gevolg van de omgeving. "Je merkt onbewust op dat overal filters liggen, dan is dat voor jou een signaal: 'blijkbaar is dat hoe mensen het doen'." Hoe bestrijd je die hardnekkige gewoonte? Van der Leest denkt dat duidelijke regels helpen: "Dan voelen mensen zich gesterkt als ze mensen op ongewenst gedrag aanspreken." Mensen aanspreken op hun gedrag helpt: "Zelfs als diegene het er zelf niet mee eens is, zet het hem misschien wel aan het denken."

Wetgeving Hoewel de overheid stappen onderneemt om het roken van sigaretten te ontmoedigen, zijn de effecten hier van nog niet direct te zien op straat. Ondanks de doelstelling om voor 2026 het aantal zwervende sigarettenfilters ten opzichte van 2022 met 70 procent terug te dringen, bleek uit een rapport van CE Delft dat met de huidige maatregelen de totale afname niet hoger dan 15 procent ligt. De meest effectieve oplossing is een verbod op eenmalige plastic filters, al kan dit alleen op Europees niveau. Een dergelijk verbod kan echter pas in 2026 ingevoerd worden, als de Europese richtlijn op 'Single Use Plastics' wordt vernieuwd. Tot die tijd is het afwachten of de doelstelling bereikt zal worden.

Volgens Van der Leest is het bovendien essentieel dat een overgrote meerderheid van de samenleving besluit dat sigarettenafval op de grond écht niet meer kan: "Zoals bijvoorbeeld roken in het vliegtuig vroeger de normaalste zaak van de wereld was, is dat nu niet meer voor te stellen."

AT5

Nederlands probleem? Op straat geven mensen aan dat in sommige andere landen opvallend weinig sigaretten op straat te vinden zijn. Een jonge man zegt: "In Wenen gooide ik expres geen sigaret op straat, want daar zag je nul sigaretten op straat". Een andere voorbijganger merkte hetzelfde op Madeira: "Daar was het schoon, werd gewoon goed opgeruimd en het was eigenlijk gewoon fijner om daar te zijn." Op de vraag of het een uitsluitend Nederlands probleem is, reageerden de meeste voorbijgangers van niet: "In Duitsland zie je dit ook in de grote steden, ik denk dat het eerder een probleem van grotere steden is".