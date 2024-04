Groot deel van de stad weer schoon na Koningsdag, burgemeester helpt een handje mee

Vandaag zijn er in de stad zo'n 700 gemeentewerkers in de weer die de stad na Koningsdag schoonmaken. Dat begon al aan het begin van de nacht.

De Westerstraat in de Jordaan werd als een van de eerste straten aangepakt. In de loop van de ochtend was het meeste vuil in het centrum weggehaald.

Daarbij kregen de medewerkers van de reinigingsdienst hulp van zowel burgemeester Femke Halsema als wethouder Hester van Buren. Via Instagram bedankte Halsema haar tijdelijke collega's: "Zij werken de hele nacht door: wat een helden! Dank jullie wel dat jullie onze mooie, maar vieze Koningsdagstad weer spik en span maken."